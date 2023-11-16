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Политика ,  
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СК назвал возможную причину обрушения двух подъездов дома в Астрахани

СК: два подъезда дома в Астрахани могли обрушиться из-за ремонта в квартире
СК возбудил дело из-за обрушения двух подъездов дома в Астрахани. По предварительным данным, причиной стало повреждение несущих конструкций при проведении ремонта в одной из квартир. Очевидцы сообщали о трещине перед обрушением
Фото: babushkin30 / Telegram
Фото: babushkin30 / Telegram

По факту обрушения двух подъездов жилого дома в Астрахани, в результате чего погибла женщина, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК и ст. 168 УК (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении.

Из-под завалов извлекли тело одной из жительниц 1939 года рождения, число погибших и пострадавших уточняется, добавили в СК.

СК назвал возможную причину обрушения двух подъездов дома в Астрахани
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Вечером 16 ноября рухнули третий и четвертый подъезды жилого дома на ул. Привокзальная в Астрахани. Как рассказали в МЧС, перед этим очевидцы сообщали, что в наружной стене дома заметили трещину.

В пресс-службе администрации губернатора региона уточнили РБК, что обрушение произошло в доме, который был построен в 1962 году. В 2018–2019 годах в здании проводился капитальный ремонт крыши и фасада. «Перекрытия внутри дома деревянные», — говорится в сообщении.

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Часть дома на площади Привокзальной в Астрахани обрушилась вечером 16 ноября. Перед происшествием очевидцы сообщили в экстренные службы, что в наружной стене здания появилась трещина.&nbsp;

Губернатор Игорь Бабушкин сообщил о погибшей 84-летней жительнице квартиры № 77. Он рассказал, что еще не найдены жильцы квартир № 46 и № 56. «Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения», — написал он в своем телеграм-канале.

Всего в доме было четыре подъезда и 80 квартир. Из дома эвакуировались 213 человек, в том числе 37 детей, они самостоятельно покинули здание до обрушения. Для жильцов в трех школах открыли пункты временного размещения. Губернатор объявил, что «все министерства и службы переведены на круглосуточный режим».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Константин Нагаев
Астрахань обрушение уголовное дело Следственный комитет ремонт
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Власти Астраханской области рассказали о состоянии дома до обрушения
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В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома. Фоторепортаж
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