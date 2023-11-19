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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области ЛЭП получила повреждения при обстреле поселка

Гладков: поселок Ровеньки попал под обстрел, повреждена ЛЭП
Сюжет
Военная операция на Украине

Поселок Ровеньки в Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, три частных домовладения получили повреждения. По словам Гладкова, там «выбиты окна, посечены фасады и заборы». Кроме того, повреждена линия электропередачи. «Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — написал губернатор.

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Фото:Яндекс.Карты

С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Так, 11 ноября был обстрелян город Валуйки. В результате была повреждена ЛЭП, а в одном из частных домовладений выбило стекла, осколками посекло кровлю и забор.

Накануне при атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа пострадали два человека.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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