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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о повреждении линии передач после обстрела города Валуйки

Гладков: под обстрел ВСУ попал город Валуйки, повреждена линия электропередач
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Город Валуйки в Белгородской области попал под обстрел, повреждения получила линия электропередач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших нет. «Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор», — уточнил Гладков. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Приграничные регионы России регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.

7 ноября снаряды украинской артиллерии разорвались на окраине села Дроновка в Белгородской области. Из-за этого в одном домовладении выбило окна и посекло кровлю с забором.

4 ноября система ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью. О разрушениях и пострадавших Минобороны не сообщило.

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Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков Валуйки обстрел Украина
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