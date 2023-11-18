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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе

Гладков: в Белгородской области 2 человека пострадали при атаке дрона-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Дрон-камикадзе совершил атаку на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

Накануне Белгородская область дважды подверглась атаке со стороны Украины. Так, днем 17 ноября дрон сбросил взрывное устройство на село Новая Таволжанка, в результате чего загорелась хозпостройка, в соседнем домовладении были выбиты окна, повреждены фасад и забор, рассказывал губернатор. Позже Минобороны сообщило об уничтожении дрона над территорией Белгородской области.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Также атаке беспилотника подвергся Петровский район Донецка. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, дрон сбросил у торгового центра «Галактика» взрывоопасный предмет, в результате чего три человека пострадали.

«Во время оказания помощи раненому мужчине 1974 года рождения нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения», — написал Пушилин в телеграм-канале.

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Вячеслав Гладков Белгородская область дроны Военная операция на Украине Донецк
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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