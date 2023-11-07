Гладков сообщил об обстреле Дроновки

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Снаряды украинской артиллерии разорвались на окраине села Дроновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал глава региона.

Об обстреле Дроновки Гладков сообщал 18 октября. Тогда также небольшие повреждения получил один дом.

Обстрел села 11 октября привел к пожару.

«Один из снарядов попал в нежилой дом, в результате чего он загорелся. Также повреждена линия газоснабжения», — написал он. Пострадавших при обстреле не было.