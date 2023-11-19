 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Байден пригрозил отказом в визах нападающим на жителей Западного берега

Байден пригрозил отказом в визах нападающим на жителей Западного берега Иордана
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

США готовы запретить визы тем, кто причастен к нападениям на мирных жителей Западного берега реки Иордан, заявил американский президент Джо Байден в своей статье для The Washington Post.

«Соединенные Штаты готовы предпринять свои собственные шаги, включая введение визовых запретов в отношении экстремистов, нападающих на мирных жителей на Западном берегу», — написал он.

По словам президента, он призывал власти Израиля прекратить «экстремистское насилие против палестинцев» на Западном берегу реки Иордан и привлечь к ответственности лиц, причастных к этим преступления.

Байден подчеркнул, что сектор Газа и Западный Берег должны быть объединены под единой структурой управления, в частности «под руководством возрожденной Палестинской администрации». Президент также призвал мировое сообщество оказать поддержку палестинскому народа, в том числе помочь восстановить регион и обеспечить в нем временные меры безопасности.

Западный берег реки Иордан контролирует Организация освобождения Палестины (ООП). Ее лидер Махмуд Аббас является президентом Палестины. Столица этой территории — город Рамалла.

Арабские страны выступили против отделения сектора Газа от Палестины
Политика
Флаг Палестины

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников писала, что США опасаются использования поставляемого Израилю оружия для вытеснения палестинцев с их земель на Западном берегу реки Иордан. В регионе, по данным Минздрава Палестины, с момента начала войны ХАМАС и Израиля погибли около 150 человек. Хотя в секторе Газа число жертв более значительно — почти 10 тыс., 150 — это почти столько же, сколько погибли за весь 2022 год, отмечал NYT.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Войска Израиля вошли в город Дженин на Западном берегу реки Иордан 9 ноября. Al Jazeera со ссылкой на источники с израильской стороны сообщала, что операция началась после обстрела автомобиля недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Нападавшие скрылись, а израильские военные начали рейды с целью их поиска.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ преследует цель борьбы с терроризмом, стремится не допустить эскалации и избежать превращения Западного берега реки Иордан во второй фронт.

Теги
Персоны
Джо Байден США визы Израиль Западный берег реки Иордан ХАМАС ЦАХАЛ
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и начале новой фазы операции
Политика
Войска Израиля вступили в бои на Западном берегу Иордана
Политика
ЦАХАЛ провела рейды в трех городах на Западном берегу Иордана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 06:00
Al Mayadeen сообщил об атаках Израиля на Западный берег реки Иордан Политика, 05:49
WP узнала о достижении сделки Израилем, ХАМАС и США по заложникам Политика, 05:38
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
В Белгородской области ЛЭП получила повреждения при обстреле поселка Политика, 05:26
Байден пригрозил отказом в визах нападающим на жителей Западного берега Политика, 05:02
ABC узнал о разработке США плана операции по заложникам из Газы Политика, 04:54
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
ВОЗ сообщила о планах перевезти пациентов «Аш-Шифы» на юг сектора Газа Политика, 04:14
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:05
Экс-посол заявил о наихудшем развитии ситуации с помощью Украине от США Политика, 03:55
Трамп заявил о растерянности Байдена на встрече с Си Цзиньпином Политика, 03:28
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45