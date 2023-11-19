Байден пригрозил отказом в визах нападающим на жителей Западного берега

США готовы запретить визы тем, кто причастен к нападениям на мирных жителей Западного берега реки Иордан, заявил американский президент Джо Байден в своей статье для The Washington Post.

«Соединенные Штаты готовы предпринять свои собственные шаги, включая введение визовых запретов в отношении экстремистов, нападающих на мирных жителей на Западном берегу», — написал он.

По словам президента, он призывал власти Израиля прекратить «экстремистское насилие против палестинцев» на Западном берегу реки Иордан и привлечь к ответственности лиц, причастных к этим преступления.

Байден подчеркнул, что сектор Газа и Западный Берег должны быть объединены под единой структурой управления, в частности «под руководством возрожденной Палестинской администрации». Президент также призвал мировое сообщество оказать поддержку палестинскому народа, в том числе помочь восстановить регион и обеспечить в нем временные меры безопасности.

Западный берег реки Иордан контролирует Организация освобождения Палестины (ООП). Ее лидер Махмуд Аббас является президентом Палестины. Столица этой территории — город Рамалла.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников писала, что США опасаются использования поставляемого Израилю оружия для вытеснения палестинцев с их земель на Западном берегу реки Иордан. В регионе, по данным Минздрава Палестины, с момента начала войны ХАМАС и Израиля погибли около 150 человек. Хотя в секторе Газа число жертв более значительно — почти 10 тыс., 150 — это почти столько же, сколько погибли за весь 2022 год, отмечал NYT.

Войска Израиля вошли в город Дженин на Западном берегу реки Иордан 9 ноября. Al Jazeera со ссылкой на источники с израильской стороны сообщала, что операция началась после обстрела автомобиля недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Нападавшие скрылись, а израильские военные начали рейды с целью их поиска.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ преследует цель борьбы с терроризмом, стремится не допустить эскалации и избежать превращения Западного берега реки Иордан во второй фронт.