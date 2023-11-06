NYT узнала о беспокойстве США из-за риска насилия на Западном берегу

Израиль запросил у США винтовки, часть из них могут попасть к гражданским, живущим в поселениях на Западном берегу реки Иордан. Это беспокоит Вашингтон из-за роста уровня насилия в регионе. Там с 7 октября погибли 150 палестинцев

Похороны убитых израильскими силами на Западном берегу реки Иордан (Фото: Yosri Aljamal / Reuters)

США опасаются использования поставляемого Израилю оружия для вытеснения палестинцев с их земель на Западном берегу реки Иордан, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников.

Израиль запросил 24 тыс. штурмовых винтовок, стоимость трех их партий оценивается в $34 млн. Их планируют передать полицейским, а также гражданским лицам, рассказали источники издания.

Госдепартамент направил профильным комитетам конгресса уведомление о продаже, после чего ведомство попросили задать Израилю «более жесткие» вопросы относительно назначения оружия. Те, кто одобряет сделки, намерен одобрить и эту в ближайшие дни, говорят собеседники NYT.

Винтовки в том числе могут получить жители израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, где, как отмечает газета, за последние годы значительно возрос уровень насилия.

В регионе, по данным Минздрава Палестины, с момента начала войны ХАМАС и Израиля погибли около 150 человек. Хотя в секторе Газа число жертв более значительно — почти 10 тыс., 150 — это почти столько же, сколько погибли за весь 2022 год, отмечает NYT.

Западный берег реки Иордан контролирует не ХАМАС, как сектор Газа, а Организации освобождения Палестины (ООП). Ее лидер — Махмуд Аббас — является президентом Палестины. Столица этой территории — город Рамалла.

Накануне, 5 ноября, Рамаллу посетил госсекретарь США

Энтони Блинкен, он встретился с Аббасом. Госдеп сообщил, что дипломат и президент, среди прочего, говорили об усилиях «по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном берегу, включая необходимость прекращения экстремистского насилия в отношении палестинцев и привлечения виновных к ответственности».

Блинкен отметил, что США привержены реализации инициативы по созданию независимого государства Палестина. По данным источника CNN, госсекретарь также поднимал тему роли ООП в будущем сектора Газа, но она «была совсем не в центре разговора».

На фоне визита Израиль провел несколько рейдов в трех городах на Западном берегу, несколько палестинцев были ранены.