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Трамп заявил о растерянности Байдена на встрече с Си Цзиньпином

Трамп: Байден на встрече с Си Цзиньпином был растерян

Президент США Джо Байден на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином был растерян, заявил бывший глава государства Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова, трансляцию вела телекомпания RSBN.

«На саммите с Китаем в Сан-Франциско Байден выглядел так, словно абсолютно не имел представления, где он находится, что происходит и что <...> он должен делать», — сказал Трамп.

Экс-президент также назвал Байдена продажным и отметил, что он «принадлежит Китаю».

«Наш лидер — это тупой человек. Наш лидер не может спуститься со сцены», — добавил Трамп.

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Дональд Трамп

Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско 15 ноября. Встреча продлилась около двух часов, после нее американский лидер заявил, что его мнение о Си Цзиньпине не изменилось и что тот остается в его глазах диктатором.

Трамп ранее раскритиковал Байдена и назвал его некомпетентным лидером. По словам экс-президента, в годы его пребывания на посту главы государства (2017–2021) у США не было таких проблем, как теперь. Трамп отметил, что администрация Байдена многое делает неправильно и это может привести к третьей мировой войне.

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