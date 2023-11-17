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Военная операция на Украине ,  
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Дрон разбомбил сарай в Новой Таволжанке

Гладков: ВСУ атаковали село Новая Таволжанка с помощью дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось атаке дрона, попадание пришлось на хозяйственное строение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», — написал он в своем телеграм-канале.

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Фото:Яндекс.Карты

С началом военной операции власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников и обстрелах. Так, 12 ноября силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, один из них над селом Ближнее, сообщил Гладков. Пострадавших и разрушений не было.

Кроме того, 11 ноября, по словам Гладкова, беспилотник сбили над поселком Дубовое Белгородского района, еще один дрон-камикадзе посадили средства радиоэлектронной борьбы в селе Солнцевка.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ дроны беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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