Дрон разбомбил сарай в Новой Таволжанке

Фото: Яндекс.Карты

Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось атаке дрона, попадание пришлось на хозяйственное строение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», — написал он в своем телеграм-канале.

С началом военной операции власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников и обстрелах. Так, 12 ноября силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, один из них над селом Ближнее, сообщил Гладков. Пострадавших и разрушений не было.



Кроме того, 11 ноября, по словам Гладкова, беспилотник сбили над поселком Дубовое Белгородского района, еще один дрон-камикадзе посадили средства радиоэлектронной борьбы в селе Солнцевка.