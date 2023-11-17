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Военная операция на Украине ,  
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Белгородскую область атаковал второй за день беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили дрон над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что атака произошла около 15:30 мск.

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Фото:Яндекс.Карты

Это вторая атака дронов на Белгородскую область за 17 ноября. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон сбросил взрывное устройство на село Новая Таволжанка. В результате атаки загорелась хозпостройка, в соседнем домовладении выбиты окна, повреждены фасад и забор.

С начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников и обстрелах. Сегодня, 17 ноября, силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем. Данных о пострадавших и повреждениях нет.

Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники ВСУ
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