Белгородскую область атаковал второй за день беспилотник

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что атака произошла около 15:30 мск.

Это вторая атака дронов на Белгородскую область за 17 ноября. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон сбросил взрывное устройство на село Новая Таволжанка. В результате атаки загорелась хозпостройка, в соседнем домовладении выбиты окна, повреждены фасад и забор.

С начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников и обстрелах. Сегодня, 17 ноября, силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем. Данных о пострадавших и повреждениях нет.

