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WP сообщила об убытках социальной сети Трампа Truth Social

Соцсеть Трампа Truth Social с момента запуска принесла убытки в $73 млн
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Octavio Jones / Reuters)

Соцсеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social Social потеряла $73 млн с момента запуска в начале 2022 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на финансовый отчет компании Digital World Acquisition, которая является инвестиционным партнером соцсети.

В отчете, который компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорится, что за первое полугодие 2023 года компания Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) потеряла $22,9 млн, получив доход с продаж на сумму $2,3 млн.

Согласно оценке независимой аудиторской фирмы, которая приводится в отчете, TMTG «получила отрицательные денежные потоки и периодические убытки от операций, которые вызывают существенные сомнения в ее способности продолжать свою деятельность».

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Фото:SOPA Images / ZUMA / ТАСС

Руководство TMTG полагает, что средств, полученных от возможного слияния с Digital World Acquisition, будет «достаточно для погашения существующего долга и финансирования существующих операций, если прогнозируемый денежный поток окажется недостаточным», следует из заявления Digital World Acquisition, выдержку из которого приводит газета.

Trump Media & Technology Group (TMTG) и Digital World Acquisition планировали произвести слияние, чтобы выйти на биржу для поиска источников финансирования. Однако в октябре 2022 года сделка была отложена. Комиссия начала расследование в отношении Digital World Acquisition, обвиняя ее в мошенничестве и «существенном искажении фактов» о планах слияния с Trump Media.

Трамп решил создать собственную социальную сеть после того, как Twitter объявил, что навсегда заблокировал его аккаунт. Кроме того, профили Трампа были заморожены на платформах TikTok, YouTube и Facebook (принадлежит компании Meta Inc., которая в России признана экстремистской организацией и запрещена).

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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