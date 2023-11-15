WP сообщила об убытках социальной сети Трампа Truth Social

Дональд Трамп (Фото: Octavio Jones / Reuters)

Соцсеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social Social потеряла $73 млн с момента запуска в начале 2022 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на финансовый отчет компании Digital World Acquisition, которая является инвестиционным партнером соцсети.

В отчете, который компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорится, что за первое полугодие 2023 года компания Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) потеряла $22,9 млн, получив доход с продаж на сумму $2,3 млн.

Согласно оценке независимой аудиторской фирмы, которая приводится в отчете, TMTG «получила отрицательные денежные потоки и периодические убытки от операций, которые вызывают существенные сомнения в ее способности продолжать свою деятельность».

Руководство TMTG полагает, что средств, полученных от возможного слияния с Digital World Acquisition, будет «достаточно для погашения существующего долга и финансирования существующих операций, если прогнозируемый денежный поток окажется недостаточным», следует из заявления Digital World Acquisition, выдержку из которого приводит газета.

Trump Media & Technology Group (TMTG) и Digital World Acquisition планировали произвести слияние, чтобы выйти на биржу для поиска источников финансирования. Однако в октябре 2022 года сделка была отложена. Комиссия начала расследование в отношении Digital World Acquisition, обвиняя ее в мошенничестве и «существенном искажении фактов» о планах слияния с Trump Media.

Трамп решил создать собственную социальную сеть после того, как Twitter объявил, что навсегда заблокировал его аккаунт. Кроме того, профили Трампа были заморожены на платформах TikTok, YouTube и Facebook (принадлежит компании Meta Inc., которая в России признана экстремистской организацией и запрещена).