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Палестино-израильский конфликт ,  
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Минобороны заявило об ударе F-16 Израиля по объектам в районе Дамаска

Минобороны: F-16 Израиля ударили управляемыми авиабомбами по объектам у Дамаска
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Ночью 17 ноября два израильских истребителя F-16 нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

Удар, по его словам, нанесли между 02:22 и 02:32 (время совпадает с мск) из воздушного пространства над Голанскими высотами. Сирийские силы ПВО сбили пять авиабомб. Пострадавших и жертв, нет, добавил Кулить. Данных об ущербе он не привел.

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Фото:John Moore / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно отчитывалась об ударах по сирийским военным объектам в ответ на обстрелы. В заявлении об ударах от 12 ноября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что пораженные объекты относятся к «террористической инфраструктуре».

Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий палестинской группировки ХАМАС, с которой Израиль ведет войну с начала октября. ЦАХАЛ обещала «жестко реагировать на любую агрессию» в отношении израильской территории.

Теги
Сирия Израиль F-16 Минобороны Дамаск авиаудар
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