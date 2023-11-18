Минобороны заявило об ударе F-16 Израиля по объектам в районе Дамаска

Ночью 17 ноября два израильских истребителя F-16 нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

Удар, по его словам, нанесли между 02:22 и 02:32 (время совпадает с мск) из воздушного пространства над Голанскими высотами. Сирийские силы ПВО сбили пять авиабомб. Пострадавших и жертв, нет, добавил Кулить. Данных об ущербе он не привел.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно отчитывалась об ударах по сирийским военным объектам в ответ на обстрелы. В заявлении об ударах от 12 ноября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что пораженные объекты относятся к «террористической инфраструктуре».

Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий палестинской группировки ХАМАС, с которой Израиль ведет войну с начала октября. ЦАХАЛ обещала «жестко реагировать на любую агрессию» в отношении израильской территории.