 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин призвал россиян не забывать корни и опираться на традиции

Президент Путин: нужно брать лучшее из разных стран, но не забывать своих корней
Владимир Путин во время выступленияя на пленарном заседании в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума
Владимир Путин во время выступленияя на пленарном заседании в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Нужно брать лучшее из разных стран, но не «скатываться в крайности», заявил президент России Владимир Путин. Так во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур он прокомментировал использование англицизмов.

По словам президента, россияне часто «скатываются в какие-то крайности». «Никогда нельзя забывать своих собственных корней, нужно опираться на традиции и, прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих», — заявил Путин.

Песков призвал чиновников не говорить «на птичьем языке»
Политика
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Вопросы борьбы с иностранной лексикой не раз поднимались властями России на различных уровнях. Так, в июне 2022 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла нужным изучить ситуацию с необоснованным использованием иностранных слов в русском языке и рассмотреть возможные пути законодательного решения этого вопроса.

В феврале 2023 года Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов. Согласно документу, использовать русский язык в качестве государственного в своей работе обязаны органы власти и чиновники. Исключение будет сделано для слов, которые «не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях».

Кроме того, закон вводит контроль за соблюдением должностными лицами норм современного русского литературного языка. В августе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал чиновников не говорить «на птичьем языке», а также «не грешить канцеляризмами», когда они хотят донести мысль до аудитории.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Персоны
Владимир Путин русский язык иностранные слова
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Глава СНБО назвал «недобитком» депутата Рады за русский язык в эфире
Политика
Путин сделал борьбу с иностранной лексикой задачей культурной госполитики
Политика
Путин подписал закон о недопустимости иностранных слов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 16:29
Путин призвал россиян не забывать корни и опираться на традиции Общество, 20:12
Захарова посоветовала WADA заняться трансгендерами вместо «Игр дружбы» Спорт, 19:57
Минобороны сообщило об уничтожении флотом катеров ВСУ в Черном Море Политика, 19:57
Казахстан победил Сан-Марино и сохранил шансы на путевку на Евро-2024 Спорт, 19:56
Ожидание за доплату: как изменить практику овербукинга на авиарейсах Тренды, 19:52
Минобороны поменяло главу ракетных войск и артиллерии Политика, 19:44
США внесли в черный список две компании за связи с Россией Политика, 19:32
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
8 главных вопросов о лечении рака с помощью радиоактивных изотопов Тренды, 19:23
В Казахстане предложили повысить подоходный налог для богатых Экономика, 19:22
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 19:21
Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина Бизнес, 19:12
Путин назвал ерундой идею выхода России из ООН Политика, 19:11
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 19:11
Воздух, вода, земля: как устроен экомониторинг в Москве РБК и ДПиООС, 19:09