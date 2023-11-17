Путин призвал россиян не забывать корни и опираться на традиции
Нужно брать лучшее из разных стран, но не «скатываться в крайности», заявил президент России Владимир Путин. Так во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур он прокомментировал использование англицизмов.
По словам президента, россияне часто «скатываются в какие-то крайности». «Никогда нельзя забывать своих собственных корней, нужно опираться на традиции и, прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих», — заявил Путин.
Вопросы борьбы с иностранной лексикой не раз поднимались властями России на различных уровнях. Так, в июне 2022 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла нужным изучить ситуацию с необоснованным использованием иностранных слов в русском языке и рассмотреть возможные пути законодательного решения этого вопроса.
В феврале 2023 года Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов. Согласно документу, использовать русский язык в качестве государственного в своей работе обязаны органы власти и чиновники. Исключение будет сделано для слов, которые «не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях».
Кроме того, закон вводит контроль за соблюдением должностными лицами норм современного русского литературного языка. В августе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал чиновников не говорить «на птичьем языке», а также «не грешить канцеляризмами», когда они хотят донести мысль до аудитории.
Бизнес-карта против бумажного документооборота
Онлайн-сервисы для бизнеса
Как развивалось онлайн-кредитование в России
Добро пожаловать в другой мир
Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера