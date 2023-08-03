Песков призвал чиновников не говорить «на птичьем языке»

Чиновники должны говорить на понятном русском языке, а не «грешить канцеляризмами», когда пытаются что-то рассказать людям

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Чиновники должны использовать доступный язык, когда доносят свои мысли до людей, заявил на форуме «Территория смыслов» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитаты приводит телеграм-канал «Мастерская новых медиа».

«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке», — заявил он. Пресс-секретарь добавил, что такая речь может расстраивать людей, поэтому стоит перейти на простой русский язык, чтобы заявления было «несложно пересказывать».

На форуме Песков порассуждал об искусстве убеждать и смыслах России. По его мнению, главным среди них остается патриотизм, гордость «по отношению к тем героям, которые сейчас на передовой», и за страну, которая «не провалилась» в социальную и экономическую пропасть после «совершенно беспрецедентных санкций». Государство должно отстаивать «свои интересы, свою правоту» как перед гражданами, так и перед другими странами, считает Песков.

Он подчеркнул, что каналы распространения информации играют второстепенную роль, в то время как самое ответственное и сложное — донести смыслы, которые «должны консолидировать всю страну».

В 2020 году Минтруд разрабатывал законопроект, который предлагал контролировать знания правил русского языка чиновниками, однако не был внесен в Госдуму. Тогда же эксперты ВШЭ установили, что российские законы написаны сложным языком. По их мнению, тексты очень длинные, в них малое количество глаголов (3,8% от общей численности слов) и много зависимых слов.

В 2022 году в Минпросвещения предложили внести поправки в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». Цель проекта — контроль за соблюдением норм и правил современного русского литературного языка, чтобы повысить «корректность» его использования госслужащими.

Согласно документу, готовые законы, обращения, заявления и другие нормативные акты должны будут пройти проверку соответствия нормам языка и редактирование перед публикацией.