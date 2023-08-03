Песков призвал чиновников не говорить «на птичьем языке»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 101,93 (+1,23) Инвестиции, 02 авг, 17:02 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 92,84 (+1,07) Инвестиции, 02 авг, 17:02
СБУ связала с Шарием задержанного в Одессе «российского шпиона» Политика, 12:25
Власти Москвы одобрили строительство моста рядом с «Москва-Сити» Недвижимость, 12:24
Песков заявил о выходе России из кризиса Политика, 12:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:16
Кремль отверг слова Борреля о планах сделать страны зависимыми от зерна Политика, 12:15
Объем торгов на СПБ Бирже за год снизился на 51% Инвестиции, 12:09
Первый российский регион принял закон о запрете пропаганды абортов Политика, 12:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Ядерный гриб» в Татарстане оказался особым видом кучевых облаков Общество, 12:00
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Binance отменит торговые комиссии в парах с новым стейблкоином FDUSD Крипто, 11:59
Число въездов из стран ЕС в Россию выросло почти в полтора раза Бизнес, 11:58
Как Месси установил рекорд клуба Бекхэма. Видео Спорт, 11:58
«Уралсиб» сообщил о взломе соцсетей банка Общество, 11:53
В Киеве подтвердили причастность СБУ к обоим взрывам на Крымском мосту Политика, 11:53
Политика ,  
0 

Песков призвал чиновников не говорить «на птичьем языке»

Дмитрий Песков: чиновникам следует говорить на понятном русском языке
Чиновники должны говорить на понятном русском языке, а не «грешить канцеляризмами», когда пытаются что-то рассказать людям
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Чиновники должны использовать доступный язык, когда доносят свои мысли до людей, заявил на форуме «Территория смыслов» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитаты приводит телеграм-канал «Мастерская новых медиа».

«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке», — заявил он. Пресс-секретарь добавил, что такая речь может расстраивать людей, поэтому стоит перейти на простой русский язык, чтобы заявления было «несложно пересказывать».

На форуме Песков порассуждал об искусстве убеждать и смыслах России. По его мнению, главным среди них остается патриотизм, гордость «по отношению к тем героям, которые сейчас на передовой», и за страну, которая «не провалилась» в социальную и экономическую пропасть после «совершенно беспрецедентных санкций». Государство должно отстаивать «свои интересы, свою правоту» как перед гражданами, так и перед другими странами, считает Песков.

Он подчеркнул, что каналы распространения информации играют второстепенную роль, в то время как самое ответственное и сложное — донести смыслы, которые «должны консолидировать всю страну».

В 2020 году Минтруд разрабатывал законопроект, который предлагал контролировать знания правил русского языка чиновниками, однако не был внесен в Госдуму. Тогда же эксперты ВШЭ установили, что российские законы написаны сложным языком. По их мнению, тексты очень длинные, в них малое количество глаголов (3,8% от общей численности слов) и много зависимых слов.

В 2022 году в Минпросвещения предложили внести поправки в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». Цель проекта — контроль за соблюдением норм и правил современного русского литературного языка, чтобы повысить «корректность» его использования госслужащими.

Согласно документу, готовые законы, обращения, заявления и другие нормативные акты должны будут пройти проверку соответствия нормам языка и редактирование перед публикацией.

Читайте на РБК Pro
Страх упустить выгоду: почему рынок IPO начал оживать
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Это работает даже с киднепперами: правила переговоров от экс-агента ФБР
Почему метавселенные никому не нужны в 2023 году
Авторы
Теги
София Шошина
Дмитрий Песков чиновники русский язык
Материалы по теме
Матвиенко призвала избавить русский язык от засилья иностранных слов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter