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Политика ,  
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Лукашенко подарили гранатомет

«Пул Первого»: Лукашенко подарили гранатомет
Александр Лукашенко (в центре)
Александр Лукашенко (в центре) (Фото: pul_1 / Telegram)

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили гранатомет, сообщает близкий нему телеграм-канал «Пул Первого».

Подарок бы вручен с пожеланием «пополнить ваш арсенал».

17 ноября Лукашенко прилетел в Гомель. Он посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения. Президенту показали «возможности базы по хранению вооружения военной и специальной техники», сообщил «Пул Первого». Лукашенко также осмотрел цех по ремонту артиллерийского вооружения.

Кроме того, с докладами главе государства выступили министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и начальник базы Евгений Маслюков.

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Александр Лукашенко

В августе 2020 года во время протестов в Белоруссии из-за результатов президентских выборов Лукашенко были показаны видеокадры его прилета в свою резиденцию на вертолете.

Лукашенко показательно был одет в бронежилет и держал в руках автомат. В таком же обмундировании и с оружием был его 15-летний сын. В ответ на обвинения со стороны оппозиции, что президент готов стрелять в свой народ, Лукашенко заявил, что никогда даже «пальцем не показывал» в сторону белорусского народа.

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Позже Лукашенко заявил, что появился на публике с автоматом, так как хотел защитить свою страну.

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Александр Лукашенко гранатомет Белоруссия
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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