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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО уничтожили две ракеты «Нептун» у Крыма

Минобороны: силы ПВО уничтожили две ракеты «Нептун» вблизи Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Запуск ракеты &laquo;Нептун&raquo;
Запуск ракеты «Нептун» (Фото: Wikimedia Commons )

Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, сообщило Минобороны.

Ракеты обнаружили и сбили около 10:40 по московскому времени. Их целью, по данным Минобороны, были объекты на территории России.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Их разработку на Украине вело местное конструкторское бюро «Луч» с 2013 года. Комплексы были созданы на основе советской ракеты Х-35. Впервые о перехвате такой ракеты российское оборонное ведомство отчиталось в конце августа.

Утром в Севастополе на протяжении 20 минут была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над городом сбили две воздушные цели.

Минобороны и местные власти регулярно сообщают о работе ПВО в Крыму. 9 ноября над Черным морем сбили противокорабельную ракету «Нептун», которую запустила Украина.

В Киеве летом обещали больше атак БПЛА по целям в России, а в начале ноября сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» в зимний период на цели в Крыму и других регионах.

Теги
Минобороны Крым Черное море Нептун
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