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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израильтяне нашли в секторе Газа тело похищенной 7 октября военной

В секторе Газа у больницы «Аш-Шифа» нашли тело 19-летней военной
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Больница&nbsp;&laquo;Аш-Шифа&raquo;
Больница «Аш-Шифа» (Фото: Ahmed El Mokhallalati / Reuters)

Тело взятой в заложники 7 октября боевиками ХАМАС военнослужащей армии Израиля Ноа Марчиано обнаружили у больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«После процесса опознания, проведенного военными медиками и раввинами, вчера представители ЦАХАЛ сообщили ее семье, что ее тело было извлечено и возвращено на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

У больницы «Аш-Шифа» в Газе нашли тело 65-летней заложницы ХАМАС
Политика
Фото:Ahmed El Mokhallalati / Reuters

Марчиано было 19 лет, сообщает The Times of Israel. Она служила в звании капрала в 414 подразделении Корпуса сбора разведывательных данных, ее взяли в заложники на базе ЦАХАЛ в кибуце Нахаль-Оз.

Как пишет The Times of Israel, вечером 13 ноября представители ХАМАС опубликовали видео, на котором Марчиано через четыре дня после попадания в плен разговаривает на камеру, называет свою имя, имена родителей и название родного города. Затем на видео было показано ее тело.

«Аш-Шифа» является крупнейшей больницей в секторе Газа. В ночь на 15 ноября израильская армия начала там «точечную и целенаправленную операцию». Израиль настаивает, что «Аш-Шифа» используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США.

По данным Израиля, в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек. Среди них есть иностранные граждане. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл освобождение заложников и уничтожение ХАМАС двумя «священными миссиями» Израиля.

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ЦАХАЛ Израиль Палестина ХАМАС
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