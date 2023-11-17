Израильтяне нашли в секторе Газа тело похищенной 7 октября военной

Больница «Аш-Шифа» (Фото: Ahmed El Mokhallalati / Reuters)

Тело взятой в заложники 7 октября боевиками ХАМАС военнослужащей армии Израиля Ноа Марчиано обнаружили у больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«После процесса опознания, проведенного военными медиками и раввинами, вчера представители ЦАХАЛ сообщили ее семье, что ее тело было извлечено и возвращено на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

Марчиано было 19 лет, сообщает The Times of Israel. Она служила в звании капрала в 414 подразделении Корпуса сбора разведывательных данных, ее взяли в заложники на базе ЦАХАЛ в кибуце Нахаль-Оз.

Как пишет The Times of Israel, вечером 13 ноября представители ХАМАС опубликовали видео, на котором Марчиано через четыре дня после попадания в плен разговаривает на камеру, называет свою имя, имена родителей и название родного города. Затем на видео было показано ее тело.

«Аш-Шифа» является крупнейшей больницей в секторе Газа. В ночь на 15 ноября израильская армия начала там «точечную и целенаправленную операцию». Израиль настаивает, что «Аш-Шифа» используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США.

По данным Израиля, в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек. Среди них есть иностранные граждане. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл освобождение заложников и уничтожение ХАМАС двумя «священными миссиями» Израиля.