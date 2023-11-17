МИД заявил о приверженности Кэмерона «деструктивной линии»

Дэвид Кэмерон (Фото: Kin Cheung / Getty Images)

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон поддерживает деструктивную линию в отношениях с Россией, заявили «РИА Новости» в МИД России.

«Первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах, намерение Лондона и далее следовать по пути эскалации и способствовать росту международной напряженности», — считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе считают, что назначение Кэмерона никак не скажется на подходах британского правительства в отношениях с Россией, в ведомстве не ждут позитивных изменений в политическом диалоге между двумя странами.

Дэвида Кэмерона назначили министром иностранных дел Великобритании 13 ноября. Одновременно он стал членом палаты лордов (верхняя неизбираемая палата британского парламента).

Кэмерон в 2005 году стал лидером Консервативной партии, в 2010 году — премьер-министром. Он ушел в отставку с обоих постов летом 2016 года после поражения на референдуме по Brexit — он поддерживал сохранение членства страны в Евросоюзе.

В августе 2022 года МИД России запретил въезд Кэмерону и внес политика в список людей, которые «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию».