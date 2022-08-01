Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 17:12
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Pro, 17:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:03
Россия закрыла въезд экс-премьеру Кэмерону и еще 38 британцам Политика, 17:01
Курс юаня к рублю на Мосбирже обвалился более чем на 5% Инвестиции, 17:00
Старшая дочь Анджелины Джоли поступила в женский афроамериканский колледж Life, 16:57
Сильвестр Сталлоне раскритиковал семью продюсера «Рокки» Life, 16:49
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 16:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Приложение без приложения: как компании развивают бизнес с помощью PWA Индустрия 4.0, 16:39
Умер бывший командир «Альфы», участвовавший в штурме телебашни в Вильнюсе Политика, 16:39
Гандболиста сборной России Дмитрия Киселева дисквалифицировали за кокаин Спорт, 16:37
Власти рассказали, когда излишки квартир по реновации выйдут на рынок Недвижимость, 16:32
Украинские футболистки устроили фотосессию в «позе Зеленской» Спорт, 16:28
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:27
Война санкций ,  
0 

Россия закрыла въезд экс-премьеру Кэмерону и еще 38 британцам

МИД России ввел санкции и закрыл въезд экс-премьеру Дэвиду Кэмерону и еще 38 британцам
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Российский МИД объявил, что расширил свой стоп-лист, включив в него 39 граждан Великобритании. На Смоленской площади полагают, что эти люди «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию». Попавшим в список закрыт въезд в Россию.

Первым номером в списке указан бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Помимо него под ограничения попал член палаты лордов Джордж Робертсон, секретари кабинета министров Шотландии Ангус Робертсон и Фиона Хислоп, глава Британо-украинской торговой палаты Бейт Томс. В список также попали 12 журналистов Times, Guardian, Telegraph, Sky News, Economist, Sun и Би-би-си.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter