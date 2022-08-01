Россия закрыла въезд экс-премьеру Кэмерону и еще 38 британцам

МИД России ввел санкции и закрыл въезд экс-премьеру Дэвиду Кэмерону и еще 38 британцам

Дэвид Кэмерон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Российский МИД объявил, что расширил свой стоп-лист, включив в него 39 граждан Великобритании. На Смоленской площади полагают, что эти люди «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию». Попавшим в список закрыт въезд в Россию.

Первым номером в списке указан бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Помимо него под ограничения попал член палаты лордов Джордж Робертсон, секретари кабинета министров Шотландии Ангус Робертсон и Фиона Хислоп, глава Британо-украинской торговой палаты Бейт Томс. В список также попали 12 журналистов Times, Guardian, Telegraph, Sky News, Economist, Sun и Би-би-си.

Материал дополняется.