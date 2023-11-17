Bloomberg: SpaceX может провести IPO Starlink в конце 2024 года

Bloomberg узнал о планах SpaceX провести IPO Starlink в конце 2024 года

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX рассматривает возможность проведения IPO своего спутникового подразделения Starlink в конце 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, SpaceX перевела активы Starlink в свою дочернюю компанию, которая будет выделена в рамках первичного публичного размещения. Итоговое решение в компании пока не приняли, SpaceX может сохранить подразделение в своем составе. IPO также могут отложить до 2025 года, отметили собеседники Bloomberg.

Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) называл информацию о планах по IPO ложной.

Starlink — оператор спутникового интернета. Компания основана в 2018 году. Первую группу из 60 спутников Starlink запустила в 2019 году. К маю 2023 года число клиентов компании превысило 1,5 млн человек, а к сентябрю — 2 млн. Сейчас на низкой околоземной орбите действует более 5 тыс. спутников Starlink.

Маск 2 ноября 2023 года сообщил, что компания вышла на уровень безубыточности. Он отметил, что на долю сети Starlink приходится «большинство из всех активных спутников».

В конце сентября SpaceX заключила контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield. Она основана на базе Starlink и контролируется американским правительством.

15 ноября Starlink заключила с правительством Мексики контракт на предоставление услуг спутникового интернета до конца 2026 года. Сумма соглашения составила $89,8 млн.