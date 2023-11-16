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Политика ,  
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Bloomberg узнал о нежелании Шольца продавать Турции Eurofighter

Bloomberg: Шольц не одобрит продажу Турции истребителей Eurofighter

Канцлер германии Олаф Шольц не одобрит запрос Турции на покупку истребителей Eurofighter Typhoon из-за напряженности в рядах НАТО, связанной с высказываниями турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Израиля, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По словам собеседников агентства, Эрдоган, вероятно, попросит на встрече в Берлине 17 ноября разблокировать продажу истребителей, необходимых для обновления устаревших моделей Военно-воздушных сил Турции. Германия производит военные самолеты Eurofighter совместно с Великобританией, Италией и Испанией.

Канцлер, скорее всего, не даст согласия, в том числе и потому, что ранее Анкара закупила средства ПВО у России, а также из-за задержки ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель, стоит на вооружении Великобритании, Италии, Германии, Испании, Саудовской Аравии и других стран. Он может нести ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Способен подниматься на высоту более 16 км.

По словам турецких чиновников, заявление Эрдогана об Израиле как о «террористическом государстве» и отказ турецких властей считать палестинское исламистское движение террористическим, в отличие от Евросоюза и США, вызывают напряжение у государств НАТО.

Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС к переговорам
Политика
Фото:Israeli Defense Forces / Reuters

Турецкий президент заявил, что конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близок. Он обратился к нему со словами, что у Нетаньяху есть атомная бомба, которой он угрожает, но, сколько бы таких бомб ни было, итог предрешен.

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В октябре Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, хотя перед этим Турция долго выступала против из-за курдских активистов и случаев сожжения Корана. Теперь, помимо Турции, одобрить вступление Швеции должна Венгрия.

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Персоны
Турция истребители Олаф Шольц Германия Реджеп Тайип Эрдоган
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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