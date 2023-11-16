Bloomberg узнал о нежелании Шольца продавать Турции Eurofighter

Канцлер германии Олаф Шольц не одобрит запрос Турции на покупку истребителей Eurofighter Typhoon из-за напряженности в рядах НАТО, связанной с высказываниями турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Израиля, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По словам собеседников агентства, Эрдоган, вероятно, попросит на встрече в Берлине 17 ноября разблокировать продажу истребителей, необходимых для обновления устаревших моделей Военно-воздушных сил Турции. Германия производит военные самолеты Eurofighter совместно с Великобританией, Италией и Испанией.

Канцлер, скорее всего, не даст согласия, в том числе и потому, что ранее Анкара закупила средства ПВО у России, а также из-за задержки ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель, стоит на вооружении Великобритании, Италии, Германии, Испании, Саудовской Аравии и других стран. Он может нести ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Способен подниматься на высоту более 16 км.

По словам турецких чиновников, заявление Эрдогана об Израиле как о «террористическом государстве» и отказ турецких властей считать палестинское исламистское движение террористическим, в отличие от Евросоюза и США, вызывают напряжение у государств НАТО.

Турецкий президент заявил, что конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близок. Он обратился к нему со словами, что у Нетаньяху есть атомная бомба, которой он угрожает, но, сколько бы таких бомб ни было, итог предрешен.

В октябре Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, хотя перед этим Турция долго выступала против из-за курдских активистов и случаев сожжения Корана. Теперь, помимо Турции, одобрить вступление Швеции должна Венгрия.