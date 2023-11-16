i24 сообщил о расширении Израилем операции в больнице «Аш-Шифа»

i24: Израиль расширил операцию в больнице «Аш-Шифа» на ее южную часть

Больница «Аль-Шифа» (Фото: Doaa Rouqa / Reuters)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила операцию в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа» на ее южную часть, передает телеканал i24 со ссылкой на собственного корреспондента. Сообщение опубликовано на странице канала в X (ранее — Twitter).

Накануне ЦАХАЛ проводила операцию в западной части комплекса, однако теперь переключилась на южную, сказал корреспондент i24.

По данным телеканала, палестинская группировка ХАМАС заблокировала туннели под больницей. Израильская армия привлекла дополнительные танки, а также бульдозеры, чтобы попытаться добраться до туннелей, пишет i24.

ЦАХАЛ начала «точечную и целенаправленную операцию» в «Аш-Шифе» в ночь на 15 ноября. Военные подчеркнули, что сражаются против боевиков, а не гражданского населения.

Израиль настаивает, что «Аш-Шифа» используется боевиками палестинской группировки ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США.

Вечером 15 ноября ЦАХАЛ объявила, что военные обнаружили в комплексе оперативный штаб, технику и оружие боевиков ХАМАС. Группировка и подконтрольный ей Минздрав сектора Газа ранее отвергали обвинения в размещении там оружия и заложников.

Газета The Financial Times (FT) писала со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Израиль может взять паузу в операции в секторе Газа после того, как установит контроль над больницей «Аш-Шифа». По его словам, армия может использовать это время для обработки разведданных, полученных в ходе рейда, и укрепления линий снабжения по всему сектору Газа. Затем военные Израиля намерены двинуться в восточную и центральную части одноименного города, говорил изданию собеседник.