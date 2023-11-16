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Минобороны показало полеты бомбардировщиков и ракетоносцев над 3 морями

Минобороны: авиация выполнила полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Минобороны показало полеты бомбардировщиков и ракетоносцев над 3 морями
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Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей, сообщило Минобороны.

Самолеты дальней авиации сопровождались истребителями МиГ-31 и Су-30СМ. Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов.

«Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — цитирует ведомство командующего дальней авиацией генерала-лейтенанта Сергея Кобылаша.

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Истребитель МиГ-31

В августе стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном. Полет продолжался восемь часов, «стратегов» сопровождали истребители Су-35С.

26 апреля Минобороны сообщило, что два Ту-160 ВКС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов.

«В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе», — уточнили тогда в ведомстве. В сопровождении ракетоносцев были самолеты МиГ-31 Военно-воздушных сил и ПВО Северного флота.

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Теги
Минобороны авиация Баренцево море Норвежское море Черное море
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