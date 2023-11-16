Кадры очевидцев с места обрушения дома в Астрахани. Видео

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Обрушение жилого многоэтажного дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки, из дома эвакуировали 213 человек, в их числе 37 детей. По словам губернатора региона Игоря Бабушкина, погиб один человек — женщина 1939 года рождения, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Очевидцы перед ЧП сообщили МЧС о трещине в стене дома.

Житель Астрахани Николай, который живет в доме напротив и видел обрушение, рассказал РБК: «Вначале пошел какой-то треск непонятный. И буквально в доли секунды произошло обрушение с пятого по первый этаж между третьим и четвертым подъездами. Люди там были. На месте работают все: и спасатели, и МЧС, и полиция, и медики. Очень много сотрудников. Всех жильцов мгновенно эвакуировали, разместили в школе № 32. Неподалеку от данного места».