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На Моргенштерна составили протокол о нарушении закона об иноагентах

На Моргенштерна составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах
Моргенштерн
Моргенштерн (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

На рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иноагентом) составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах. Административное дело появилось в картотеке Савеловского суда Москвы.

Речь идет о п. 2 ст. 19.34 КоАП (непредоставление иноагентом в уполномоченный орган требуемых по законодательству сведений). Предусмотренное наказание для физических лиц — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Законодательство об иноагентах обязывает физлиц с таким статусом предоставлять властям отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях расходования денежных средств.

Минюст включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов 6 мая 2022 года. Он стал пятым в реестре, до него в список внесли журналистов Матвея Ганапольского, Владимира Кара-Мурзу и Евгения Киселева, оппозиционера Леонида Волкова.

Рэпера добавили в реестр иноагентов из-за осуществления политической деятельности, деньги для этого он получал от Yoola Labs Ltd, говорилось в обосновании действий Минюста. Yoola Labs — официальная партнерская сеть YouTube, продвигающая блогеров.

Рэпера неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Осенью 2022 года он уехал из России.

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Теги
закон об иноагентах иноагент Моргенштерн рэпер
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