МИД заявил о предельно истончившихся отношениях с США

МИД: отношения с США предельно истончились и могут быть разорваны в любой момент

Здание МИД России (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Отношения России и США предельно истончились и могут быть разорваны в любой момент, но это не выбор Москвы, говорится в заявлении российского МИДа по случаю 90-летия со дня восстановления дипломатических отношений между странами.

Российско-американские отношения переживают кризис в первую очередь потому, что Соединенные Штаты взяли курс «на «смену режима» и организацию внутрироссийской смуты», полагают в ведомстве. В реализацию этих целей американские власти вкладывают значительные средства, считают в МИДе.

«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения. — РБК) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Это не выбор России, а результат «безответственных шагов США», которые «раскручивают маховик эскалации» и стремятся нанести Москве «стратегическое поражение», сказано в заявлении. Министерство предупредило, что эти шаги могут повлечь за собой «катастрофические последствия».

Российские власти и дипломаты не раз отмечали, что отношения страны с США находятся на грани разрыва. В марте 2022 года об этом, в частности, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Спустя год пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил контакты Москвы и Вашингтона для достижения российских целей.

В ноябре Рябков рассказал, что Россия и США поддерживают контакты через посольства, иногда проводятся очные встречи в третьих странах. Недавно, по словам дипломата, стороны провели консультации по «так называемым раздражителям». К ним Рябков причислял помехи в работе диппредставительств двух стран. Перспективы переговоров он оценил как слабые.

США после начала российской спецоперации ввели против Москвы санкции. Российские власти считают ограничения незаконными.