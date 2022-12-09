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Политика ,  
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В Стамбуле начались переговоры дипломатов России и США по «раздражителям»

Замглавы МИДа Рябков: в Стамбуле проходят переговоры России и США по темам-«раздражителям»
Переговоры, которые пройдут параллельно с консультациями российской стороны с Турцией, затронут вопросы виз и функционирования дипломатических учреждений
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

В Стамбуле проходит встреча дипломатов из России и США, стороны обсуждают «раздражители» в двусторонних отношениях, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков, отвечая на вопрос РБК.

«Да, действительно в Стамбуле проходит встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это в принципе периодически проводящееся мероприятие для обсуждения «раздражителей» в двусторонних отношениях. После некоторой паузы мы возобновили контакт с американцами по этой теме», — сказал он.

«Это не политический сигнал, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам, это такой просто рабочий момент», — подчеркнул Рябков. По словам Рябкова, в ходе переговоров с США в Стамбуле обсуждается «техника того, как функционируют дипредставительства России в США и США в России». «Мы неоднократно говорили, что идти по пути осложнения работы дипломатам нельзя, это мешает. Нужно, наоборот, уменьшать ограничения, давать возможность нормально персоналу выезжать в командировки, меняться, что называется ротировать. Визовая проблема, конечно, на переднем плане», — сказал замминистра.

Ранее об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

О визите в Стамбул российской делегации было известно ранее, МИД Турции сообщал, что ее возглавляет замглавы МИДа Сергей Вершинин. Однако МИД Турции анонсировал лишь российско-турецкие переговоры по сирийской тематике и зерновой сделке. «Политические консультации между Турцией и Российской Федерацией состоятся в Стамбуле 8–9 декабря между делегациями, возглавляемыми заместителем министра иностранных дел послом Седатом Оналом и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым. В ходе консультаций предполагается обсудить выполнение соглашения по зерну, а также региональные вопросы, такие как Сирия, Ливия и Палестина», — цитировало сообщение турецкого МИДа Haber Turk.

Источник ТАСС сообщил, что переговоры российских и американских дипломатов в Стамбуле не будут затрагивать ключевые вопросы. «Они там обсуждают «раздражители». А что такое «раздражители»? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения, и так далее», — пояснил собеседник. По его словам, «это не добавляет ни трекинга никакого, ни дополнительного выхлопа с точки зрения политических контактов». Соединенные Штаты, говорит собеседник ТАСС, не хотят обсуждать «никакие смысловые вопросы», кроме двусторонней консультативной комиссии и этих «раздражителей».

Рябков напомнил, что посольство США в России прекратило «нормальное визовое обслуживание» российских граждан. «Одно время они ссылались на то, что им персонала не хватает на консульском участке. Вакансии на этом участке в американском посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшие какое-то время назад, заполнены, ссылаться на это нет возможности, но нормализации не происходит», — заключил он.

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С 29 ноября по 6 декабря в Каире должны были состояться переговоры России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако за день до начала переговоров стало известно, что они были отложены на неопределенный срок по инициативе российской стороны. В МИДе заявили, что такое решение принято «на политическом уровне с учетом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать». Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков позднее уточнил, что переговоры не прекращены, а «поставлены на паузу». «Когда мы предложим альтернативные даты, я гадать не берусь», — сказал замминистра.

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Турция Стамбул США дипломаты переговоры
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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