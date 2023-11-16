 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Три курских села остались без электричества после обстрела

Старовойт: в Курской области три села остались без электричества после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны Украины попал Суджанский район Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, «прилеты» снарядов зафиксировали вблизи села Мартыновка. Никто из местных жителей не пострадал.

В Мартыновке и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня пропало электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно, заверил Старовойт.

В Курской области загорелась крыша завода в результате обстрела ВСУ
Политика
Фото:Google Maps

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Так, например, 13 ноября украинский беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от села Попово-Лежачи в Глушковском районе. В результате атаки пострадал один человек, его доставили в больницу с осколочными ранениями.

В тот же день дрон сбросил боеприпас на село Горналь Суджанского района. Местный житель, который находился рядом с местом происшествия, получил ранение. Его доставили в больницу, где ему удалили осколки, и отпустили домой.

Читайте на РБК Pro
VK завершила редомициляцию. Что ждать от компании дальше
Битва за таланты: как компании будут привлекать сотрудников в 2024 году
Почему Nestle и Mars будут держаться за рынок России до последнего
«Битва» за Пермский бассейн: зачем ExxonMobil покупает Pioneer
Теги
Персоны
Курская область артобстрел Роман Старовойт электричество электроснабжение
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Материалы по теме
Мужчина получил ранение при атаке дрона в Курской области
Политика
Один человек пострадал при атаке украинского дрона на Курскую область
Политика
В Курской области под обстрел попали три района
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 15 ноя, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 15 ноя, 17:17
Сенат США одобрил временный бюджет без помощи Украине и Израилю Политика, 08:55
В воинской части под Волгоградом произошел пожар Общество, 08:53
Топ-5 вредных советов: как сэкономить на таможне и оказаться под статьей Pro, 08:53
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:43
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
Минобороны заявило о пяти сбитых дронах у Крыма и над Брянской областью Политика, 08:16
Байден назвал условие для прекращения операции Израиля в секторе Газа Политика, 08:08
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде Политика, 08:01
В России вдвое увеличились продажи сигарилл Бизнес, 08:00
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 07:51
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Вездеход с шестью людьми провалился под лед в Иркутской области Общество, 07:42
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 07:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:31