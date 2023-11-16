Старовойт: в Курской области три села остались без электричества после обстрела

Три курских села остались без электричества после обстрела

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Под обстрел со стороны Украины попал Суджанский район Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, «прилеты» снарядов зафиксировали вблизи села Мартыновка. Никто из местных жителей не пострадал.

В Мартыновке и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня пропало электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно, заверил Старовойт.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Так, например, 13 ноября украинский беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от села Попово-Лежачи в Глушковском районе. В результате атаки пострадал один человек, его доставили в больницу с осколочными ранениями.

В тот же день дрон сбросил боеприпас на село Горналь Суджанского района. Местный житель, который находился рядом с местом происшествия, получил ранение. Его доставили в больницу, где ему удалили осколки, и отпустили домой.