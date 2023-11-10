В Курской области загорелась крыша завода в результате обстрела ВСУ
В Курской области во время обстрела со стороны ВСУ один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«Село Козино Рыльского района обстреляно со стороны Украины <...> Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша», — написал он.
Кроме того, при атаке украинских военных повреждения получили две многоэтажки, один частный дом и два автомобиля.
По словам губернатора, никто не пострадал.
Курская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
9 ноября Старовойт сообщил об атаке украинских беспилотников на маслодельный комбинат. В результате обстрела повреждения получили производственные бочки и подземное хранилище продукции.
До этого, 8 ноября, ВСУ обстреляли три района в Курской области. В результате обстрела три дома получили легкие повреждения.