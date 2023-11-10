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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области загорелась крыша завода в результате обстрела ВСУ

Старовойт: в Курской области загорелась крыша завода в результате обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Курской области во время обстрела со стороны ВСУ один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Село Козино Рыльского района обстреляно со стороны Украины <...> Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша», — написал он.

Кроме того, при атаке украинских военных повреждения получили две многоэтажки, один частный дом и два автомобиля.

По словам губернатора, никто не пострадал.

Курская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

9 ноября Старовойт сообщил об атаке украинских беспилотников на маслодельный комбинат. В результате обстрела повреждения получили производственные бочки и подземное хранилище продукции.

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До этого, 8 ноября, ВСУ обстреляли три района в Курской области. В результате обстрела три дома получили легкие повреждения.

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Курская область Пожар обстрел ВСУ Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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В Курской области под обстрел попали три района
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