Сектор Газа через КПП на границе с Египтом покинули за сутки 107 россиян

За 15 ноября сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом покинули 107 россиян и членов их семей, сообщило МЧС России. На автобусах россияне едут в Каир для дальнейшей эвакуации в Москву.

В ведомстве отметили, что накануне КПП «Рафах» работал сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.

Таким образом, из сектора Газа удалось эвакуировать 316 россиян. Их них 168 человек уже доставили в Россию. Вместе с россиянами границу пересекли 43 гражданина Белоруссии. Всего из Газы планируется вывезти около 600 россиян, сообщил ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Первые граждане России покинули сектор 12 ноября. Тогда пункт пропуска пересекли 70 россиян, в том числе женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, самому маленькому из них три месяца. В МЧС заявили о планах вывезти всех россиян из Газы за неделю.