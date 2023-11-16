Оверчук: в планах российской делегации нет контактов с США на саммите АТЭС

В планах российской делегации нет контактов с США на саммите АТЭС

Россия не планирует двусторонних контактов с американской стороной на полях саммита АТЭС. Об этом заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на встрече в Сан-Франциско.

«Нет, мы сейчас не планируем ничего», — сказал Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС). Он добавил, что у него нет информации о попытках США инициировать закулисный диалог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что США направляли сигналы о готовности вести с Россией неформальный диалог «за кулисами» на фоне саммита АТЭС. «Подобный странный подход, когда в публичной плоскости США выступают вот с таких агрессивных позиций <...>, а потом еще как бы закулисно что-то пытаются такое там обсудить это, конечно, <...> размывает подходы внутри АТЭС, которые формировались годами», — считает она.

По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, контакты российской делегации с представителями США в Сан-Франциско состоятся в том или ином виде. «Как это принято говорить у дипломатов — «на ногах», либо в ином формате» — сказал Рябков «РИА Новости». Он отметил, что это нормальная часть работы, которая не отличается от практики на других подобных мероприятиях.

В АТЭС входит 21 страна, большинство среди них — государства с береговой линией у Тихого океана. В объединении, помимо России и США, состоят, например, Китай, Канада и Сингапур. Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Тема мероприятия — «Создание жизнеспособного и устойчивого будущего для всех».

В начале октября посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в нарушении международного обязательства по рассылке приглашений на саммит. Госдеп США в ответ заверил, что российскую делегацию смогут принять на саммите АТЭС, однако с учетом санкций.