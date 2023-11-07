Госдеп допустил отсутствие декларации по итогам саммита АТЭС

Госдепартамент США допускает, что итоговые декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) могут быть не приняты из-за разногласий по поводу конфликта на Украине. Об этом заявил старший представитель Госдепа в объединении Мэтт Мюррей на брифинге для иностранных журналистов, передает ТАСС.

«Наша цель, как и других председателей АТЭС, заключается в том, чтобы достичь консенсуса, чтобы были приняты два документа — на уровне лидеров стран и на уровне министров. <...> Конечно, с этим есть определенные трудности», — сказал он.

Мюррей отметил, что военные действия на Украине и их последствия стали одной из наиболее очевидных проблем АТЭС за последнее время.

В АТЭС участвует 21 экономика, включая Россию, Китай и США. Саммит объединения пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

В 2022 году встреча состоялась 18–19 ноября в Таиланде. Тогда в итоговой декларации встречи большинство участников саммита осудили российскую военную спецоперацию на Украине. В то же время в документе отметили, что «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций».