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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эсминец США сбил выпущенный из Йемена дрон над Красным морем

Эсминец ВМС США над Красным морем сбил выпущенный из Йемена беспилотник
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Эсминец Thomas Hudner
Эсминец Thomas Hudner (Фото: Kaleb J. Sarten / Keystone / Global Look Press)

Корабль Военно-морских сил США сбил запущенный из Йемена беспилотник, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По их данным, эсминец USS Thomas Hudner сбил дрон рано утром по местному времени. Собеседники агентства не сообщили, как близко беспилотник подошел к кораблю. 

Это второй случай с начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС, когда США сбили цели рядом со своими военными кораблями. 19 октября эсминец ВМС США перехватил несколько ракет в Красном море и выпустил несколько своих ракет в ответ, данных о повреждении корабля не поступало. Всего, по словам представителя Пентагона Патрика Райдера, американская сторона перехватила три ракеты и несколько дронов. Он отметил, что не может с уверенностью сказать, что было целью ракет и беспилотников, но их запустили из Йемена. Они «направлялись на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле», сказал Райдер.

8 ноября военные Йемена заявили, что сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper над территориальными водами страны.

Пентагон признал перехват Йеменом ударного беспилотника MQ-9 Reaper
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Ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек аль-Хуси в начале октября заявил, что группировка запустит ракеты и беспилотники, если США напрямую вмешаются в конфликт Израиля и сектора Газа. По его словам, в этом случае хуситы намерены координировать действия с другими группировками. Их поддерживает Иран, исламское движение «Хезболла» в Ливане и другие шиитские группировки на Ближнем Востоке.

В ночь на 15 ноября хуситы запустили баллистические ракеты по Израилю, их сбили над Красным морем.

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Теги
ВМС США США эсминец Йемен хуситы дроны
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