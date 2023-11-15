Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени
Президент России Владимир Путин наградил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени, сообщила пресс-служба Кремля.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Орден учрежден 2 марта 1994 года указом президента России, имеет четыре степени.
Церемония вручения госнаград проходила в подмосковном Ново-Огарево, где находится резиденция главы государства. Она приурочена к 30-летию избирательной системы страны. На мероприятии присутствовали представители избирательных комиссий страны.
Также медали «За храбрость» II степени получили:
- зампред участковой избирательной комиссии (УИК) избирательного участка № 948 поселка Владимировка Волновахского района ДНР Наталья Дзюба;
- секретарь УИК того же участка Инна Охременко;
- член УИК того же участка Вячеслав Дзюба;
- секретарь УИК № 252 из Донецка Татьяна Московчук.
Медаль «За храбрость» Путин учредил в марте. Награда имеет две степени: I и II. В наградной системе среди медалей она указана третьей в списке после «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу».
Награда вручается за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов» России, а также в ходе операций по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Ее лауреатами могут стать граждане России, иностранцы и лица без гражданства.
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