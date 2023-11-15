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Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

Путин вручил главе ЦИК Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени
Владимир Путин и Элла Памфилова
Владимир Путин и Элла Памфилова (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени, сообщила пресс-служба Кремля.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Орден учрежден 2 марта 1994 года указом президента России, имеет четыре степени.

Церемония вручения госнаград проходила в подмосковном Ново-Огарево, где находится резиденция главы государства. Она приурочена к 30-летию избирательной системы страны. На мероприятии присутствовали представители избирательных комиссий страны.

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Также медали «За храбрость» II степени получили:

  • зампред участковой избирательной комиссии (УИК) избирательного участка № 948 поселка Владимировка Волновахского района ДНР Наталья Дзюба;
  • секретарь УИК того же участка Инна Охременко;
  • член УИК того же участка Вячеслав Дзюба;
  • секретарь УИК № 252 из Донецка Татьяна Московчук.

Медаль «За храбрость» Путин учредил в марте. Награда имеет две степени: I и II. В наградной системе среди медалей она указана третьей в списке после «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу».

Награда вручается за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов» России, а также в ходе операций по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Ее лауреатами могут стать граждане России, иностранцы и лица без гражданства.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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