Путин учредил медаль «За храбрость»

Вручать новую медаль будут за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов», говорится в президентском указе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль «За храбрость». Документ опубликован на портале правовой информации.

Медаль имеет две степени: I и II. В первом случае она будет позолоченной, во втором — серебряной.

В документе говорится, что ее будут вручать за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов» России, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Документом предусмотрено, что медалью могут быть награждены граждане России, иностранцы и лица без гражданства.

Из приведенного в документе описания следует, что на лицевой стороне медали будет рельефное изображение креста с вогнутыми и закругленными концами, между которыми помещены два перекрещивающихся меча. По центру будет изображен герб России, сверху — надпись «За храбрость», снизу — лавровая и дубовая ветви. На обратной стороне медали разместят ее номер.

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