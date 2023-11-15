Адвокат объяснил изменения в приговоре Фургалу после апелляции

Сергей Фургал (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Апелляционная инстанция отменила приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в части процессуальных издержек, таким образом, в первую очередь будет решаться этот вопрос, заявил РБК адвокат осужденного Михаил Карапетян.

Все дальнейшие действия сторона защиты будет предпринимать только после консультаций с самим Фургалом, подчеркнул Карапетян. «Если он даст нам свое согласие, то, конечно, будем [подавать кассационную жалобу]. Я думаю, что, скорее всего, такое согласие мы получим», — отметил юрист.

Приговор, вынесенный Фургалу, «не просто должен, а будет, скорее всего, отменен вышестоящими инстанциями», сказал собеседник РБК. «Впереди у нас и кассация, и Верховный суд. Такой приговор дальше долго не продержится, учитывая ворох нарушений, которые были допущены в суде первой инстанции», — добавил Карапетян.

Ранее в пресс-службе Московского областного суда РБК сообщили, что приговор Люберецкого городского суда Московской области в отношении Сергея Фургала и других фигурантов дела отменен в части процессуальных издержек, его направили на новое рассмотрение. В остальной части инстанция оставила приговор без изменений, уточнили в суде.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и о покушении на убийство в начале 2000-х годов. Срок был назначен по совокупности совершенных преступлений. Суд также взыскал с фигурантов дела судебные издержки на общую сумму более 1,4 млн руб.

Кроме Фургала по делу проходили еще три человека, их приговорили к лишению свободы на срок от девяти с половиной лет до 21 года. В ходе судебного разбирательства адвокаты просили оправдать подзащитных и говорили, что не видят за ними вины.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018-го по июль 2020 года. В июле 2020-го его арестовали и поместили в столичное СИЗО «Лефортово». В Хабаровском крае и на Дальнем Востоке на протяжении полугода проходили массовые протесты в поддержку губернатора.