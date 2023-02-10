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Дело губернатора Фургала ,  
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Защита Фургала обжалует приговор с 22 годами колонии строгого режима

Адвокат Фургала Карапетян: защита намерена обжаловать приговор
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого приговорили к 22 годам колонии, будет добиваться для него отмены приговора и оправдания. Об этом заявил адвокат Фургала Михаил Карапетян, сообщает корреспондент РБК.

«Да, безусловно, приговор суда будет обжалован, апелляционная жалоба будет подготовлена в течение 15 суток, как и положено по закону. Приговор мы считаем незаконным и необоснованным, крайне незаконным и крайне необоснованным. Категорически не согласны с этим приговором. И добиться мы, конечно же, пытаемся полного оправдания Сергея Ивановича», — сообщил РБК адвокат Фургала Михаил Карапетян.

По словам адвоката, у защиты еще на стадии предварительного следствия были собраны доказательства невиновности Фургала, однако ей не предоставили возможности показать их коллегии присяжных.

Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х. Срок был назначен по совокупности совершенных преступлений. Суд также взыскал с них судебные издержки на общую сумму более 1,4 млн руб.

По данному делу проходят еще три фигуранта, которых приговорили к заключению на срок от 9,5 до 21 года. В ходе судебного процесса адвокаты просили оправдать подзащитных и говорили, что не видят за ними вины. В СИЗО подсудимые находятся с ноября 2019 года. Рассмотрение дела в суде началось в мае прошлого года.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 по июль 2020 года. Тогда же его арестовали и поместили в столичное СИЗО «Лефортово». В Хабаровском крае и на Дальнем Востоке на протяжении полугода проходили массовые протесты в поддержку губернатора.

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Сергей Фургал «Лефортово» адвокат заключение новости
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