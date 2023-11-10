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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о восьми сбитых за неделю украинских самолетах

Минобороны: ПВО России за неделю сбили восемь боевых украинских самолетов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Средства ПВО России сбили восемь боевых самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю с 4 по 10 ноября, сообщило Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе: четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25», — говорится в сводке оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что за неделю российские силы сбили 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Всего с 4 по 10 ноября военные уничтожили 205 украинских беспилотников.

5 ноября Минобороны уточнило в сводке, что российские военные уничтожили склад боеприпасов в Днепропетровской области Украины и авиационную технику ВСУ на аэродроме в Полтавской области.

7 ноября российское оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО сбили самолет Су-27 в районе села Бригадировка Харьковской области и самолет МиГ-29 в районе поселка Роскошное в ДНР.

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Теги
ПВО Россия Украина Минобороны Су-25 МиГ-29 ВСУ
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