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Военная операция на Украине ,  
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Полянский пригрозил США последствиями за перехват идущего в Йемен оружия

Полянский: США столкнутся с последствиями после перехвата оружия для Йемена
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

США столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и переправлять его Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации.

Речь идет об идущей в Йемен продукции военного назначения, которую перехватили в Оманском заливе в декабре 2022 года. Полянский заявил, что американские военные «возмутительно» обошлись с перехваченным оружием, отправив его на Украину. По мнению дипломата, США пытаются использовать действующие в отношении Йемена международные санкции для «продвижения... узкокорыстных задач».

«Провальная для ВСУ ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия», — предупредил Полянский.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В начале октября Центральное командование США сообщило о передаче Украине около 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, изъятых у Ирана. Они были изъяты Военно-морскими силами США на транзитном судне без приписки Marwan I 9 декабря 2022 года и предназначались, как считали в Вашингтоне, для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене.

Еще одна партия иранского оружия была изъята США в январе 2023 года. Тогда экипаж патрульного корабля USS Chinook перехватил в Оманском заливе партию из 2116 автоматов из Ирана, предназначавшуюся для хуситов. В феврале The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что США рассматривают возможность передачи Киеву иранского оружия и боеприпасов, захваченных в последние месяцы у побережья Йемена.

Российская сторона осудила передачу Киеву изъятого оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение США безответственным. «С целью дальнейшей накачки оружием киевского режима идут в ход любые средства по принципу «с миру по нитке». Докатились уже до разбоя на море. При этом предназначенное Киеву военное имущество не только продолжает подогревать конфликт на самой Украине, но и распространяется за ее пределы», — заявила Захарова.

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Теги
Дмитрий Полянский США Йемен оружие Оманский залив
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