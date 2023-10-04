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Военная операция на Украине ,  
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США передали Украине боеприпасы, изъятые у иранских контрабандистов

США передали Украине около 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, изъятых у Ирана
Сюжет
Военная операция на Украине
Они были изъяты Военно-морскими силами США на транзитном судне без приписки Marwan I 9 декабря 2022 года и предназначались, как считают в Вашингтоне, для хуситов в Йемене
Фото: Mark Allen Johnson / Global Look Press
Фото: Mark Allen Johnson / Global Look Press

США передали Украине около 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, изъятых у Ирана, сообщает американское Центральное командование.

«Правительство получило право собственности на эти патроны 20 июля 2023 года на основании гражданских исков Министерства юстиции о конфискации имущества против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», — говорится в сообщении.

Они были изъяты Военно-морскими силами США на транзитном судне без приписки Marwan I 9 декабря 2022 года и предназначались, как считают в Вашингтоне, для хуситов в Йемене.

Ранее о том, что США передадут Украине тысячи единиц оружия и боеприпасов, изъятых у Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. По словам собеседников телеканала, Центральное командование США должно объявить об этом уже на этой неделе. Однако, как отмечал CNN, пока не ясно, какие юридические механизмы будут задействованы для отправки иранских вооружений на Украину. В соответствии с оружейным эмбарго ООН, США и их союзники должны уничтожить, хранить или избавиться от захваченного вооружения. Администрация президента Джо Байдена уже несколько месяцев ищет подходящую лазейку для передачи его Киеву, утверждает телеканал.

В январе Центральное командование США, в частности, сообщало, что экипаж патрульного корабля USS Chinook перехватил в Оманском заливе партию из 2116 автоматов из Ирана, предназначавшуюся для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене.

Фото: CENTCOM / Twitter
Фото: CENTCOM / Twitter

В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников уже писала, что США рассматривают возможность передачи Киеву иранского оружия и боеприпасов, захваченных в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, связанных, по мнению Вашингтона, с Тегераном. Речь шла о более чем 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, некотором количестве противотанковых ракет и свыше чем 7 тыс. бесконтактных взрывателей.

Россия критикует поставки оружия на Украину западными странами. В Кремле неоднократно отмечали, что военная помощь свидетельствует о вовлеченности Запада в конфликт.

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Теги
Елена Чернышова
Иран США Украина поставки оружия
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