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Финансы ,  
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Кремль ответил на сообщения о «круговороте рублей» из-за указа президента

Песков: экономический блок проверит информацию о «круговороте рублей»
Фото: Ведомости / ТАСС
Фото: Ведомости / ТАСС

В Кремле проверят информацию о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата экспортной выручки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию, по крайней мере обратит на нее внимание», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, будут ли корректироваться правила, введенные указом президента Владимира Путина, Песков ответил, что «проблема обозначена СМИ».

«Не могу сказать, доносилась ли она участниками экономической деятельности до кабинета министров. Наверняка она будет проверяться, и если она в той или иной степени найдет подтверждение, то тогда, конечно, будет прорабатываться этот вопрос», — пояснил пресс-секретарь президента.

Газета «Ведомости» писала, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новым правилам. В соответствии с ними экспортеры должны обменять часть таких доходов на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке.

«Такой подход <...> означает двойную конвертацию — происходит «круговорот рублей», — рассказал один из собеседников издания. С другой стороны, отметил он, это создает сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты.

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Путин в октябре подписал требование об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров. Оно коснулось 43 групп компаний, работающих в сферах черной и цветной металлургии, зернового производства, лесной и химической промышленности. Правительство уточнило, что указ касается и дочерних организаций предприятий за границей.

Экспортеров обязали зачислять не менее 80% валютной выручки на счета в России в течение 60 дней с момента ее получения и продавать не менее 90% от зачисленного в течение двух недель, а также не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

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Теги
Дмитрий Песков бизнесмены российский рубль экспорт
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