ЦАХАЛ объявила четырехчасовую паузу в боях на севере Газы

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в городе Газа, чтобы оставшиеся жители успели покинуть его, сообщил представитель армии для СМИ на арабском языке Авихай Эдри в своем X (Twitter).

«Мы временно приостановим военные действия в течение дня, в частности с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск. — РБК), в гуманитарных целях в окрестностях аль-Дарадж и ат-Туффа», — сказал Эдри. Оба этих района находятся на севере Газы.

Эдри добавил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет работать с 9:00 до 16:00 (с 10:00 до 17:00 мск). Маршрут пройдет по шоссе «Салах-ад-Дин» на юге анклава.

9 ноября президент США Джо Байден сообщил, что договорился с властями Израиля о ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах в секторе Газа. Он отметил, что это будет способствовать доставке большего объема гуманитарных грузов и даст время мирному населению переместиться в безопасные места.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что эта договоренность не означает полного прекращения огня.

6 ноября ЦАХАЛ заявила, что откроет коридор в южную часть сектора Газа на четыре часа, чтобы жители северных районов могли безопасно эвакуироваться.

На территории сектора Газа проживают 2,1 млн человек по состоянию на 2023 год, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). По оценке ООН на 5 ноября, вынужденно покинули дома в анклаве около 1,5 млн палестинцев.