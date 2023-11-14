 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ЦАХАЛ объявила четырехчасовую паузу в боях на севере Газы

ЦАХАЛ: Израиль объявил четырехчасовую паузу в боевых действия на юге города Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Israeli Defense Forces / Reuters
Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в городе Газа, чтобы оставшиеся жители успели покинуть его, сообщил представитель армии для СМИ на арабском языке Авихай Эдри в своем X (Twitter).

«Мы временно приостановим военные действия в течение дня, в частности с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск. — РБК), в гуманитарных целях в окрестностях аль-Дарадж и ат-Туффа», — сказал Эдри. Оба этих района находятся на севере Газы.

Эдри добавил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет работать с 9:00 до 16:00 (с 10:00 до 17:00 мск). Маршрут пройдет по шоссе «Салах-ад-Дин» на юге анклава.

9 ноября президент США Джо Байден сообщил, что договорился с властями Израиля о ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах в секторе Газа. Он отметил, что это будет способствовать доставке большего объема гуманитарных грузов и даст время мирному населению переместиться в безопасные места.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что эта договоренность не означает полного прекращения огня.

6 ноября ЦАХАЛ заявила, что откроет коридор в южную часть сектора Газа на четыре часа, чтобы жители северных районов могли безопасно эвакуироваться.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

На территории сектора Газа проживают 2,1 млн человек по состоянию на 2023 год, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). По оценке ООН на 5 ноября, вынужденно покинули дома в анклаве около 1,5 млн палестинцев.

Теги
Израиль сектор Газа эвакуация ЦАХАЛ
Материалы по теме
Axios сообщил о критике Байдена в Госдепе из-за войны Израиля и ХАМАС
Политика
Bloomberg узнал о росте экспорта газа из Израиля в Египет на 60% в ноябре
Экономика
ЦАХАЛ заявила об ударах по командным центрам «Хезболлы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 12:19
В России с начала года стало на 450 долгостроев меньше Недвижимость, 12:14
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 12:12
ЦАХАЛ объявила четырехчасовую паузу в боях на севере Газы Политика, 12:07
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 12:07
Необычный дизайн и камера на 100 Мп. Обзор и тест смартфона Honor 90 Lite РБК Life, 12:06
Кредиты, гранты и компенсации: какую поддержку получает бизнес в Москве Тренды, 12:06
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 12:05
Россиянин опустился на третье место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC Спорт, 12:03
Банкрот выводит деньги с помощью мнимых сделок. Что его выдаст Pro, 12:01
Виктор Сухоруков снимется в сериале «Последний богатырь» Life, 12:00
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 11:55
Власти решили провести индексацию окладов военных в 2024 году Экономика, 11:50
Минтранс оценил влияние отключения домена .aero у российских авиакомпаний Технологии и медиа, 11:48