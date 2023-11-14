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Общество ,  
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В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов

«Страна.ua»: грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве, сообщило украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

После случившегося перекрыли движение электрички между станциями Почайна и Святошино. Издание указало, что восстановительные работы ориентировочно закончатся к 11:00 мск.

11 ноября несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Рыбное — Блокпост в Рязанской области. В результате незначительные травмы получил помощник машиниста. В МЖД заявили, что ЧП произошло «в результате вмешательства посторонних лиц».

Один из собеседников РБК, близкий к МВД, сообщил, что грузовой состав сошел с рельсов из-за взрыва на путях. СК завел уголовное дело по пп. «а», «в» ч.  2 ст. 205 УК (теракт), а также п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По первой статье максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

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Теги
Киев Украина сход с рельсов грузовой поезд
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