Под Рязанью открыли движение на участке, где с рельсов сошли 19 вагонов
В Рязанской области восстановили движение на участке, где накануне, 11 ноября, сошли с рельсов 19 вагонов грузового состава, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
«Открыто движение на участке Рыбное — Блокпост в Рязанской области», — говорится в публикации. Первый грузовой поезд прошел по перегону в 15:34.
В ходе восстановительных работ железнодорожники убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 м новой рельсошпальной решетки, смонтировали 300 м контактной подвески и заменили опору контактной сети. В работах участвовали 300 человек и четыре восстановительных поезда, добавили в компании.
Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Рыбное — Блокпост в Рязанской области утром 11 ноября. В МЖД заявили, что ЧП произошло «в результате вмешательства посторонних лиц». В компании добавили, что незначительные травмы получил помощник машиниста. Инцидент не повредит экологии и расписанию пассажирских поездов и электричек, заверили в МЖД.
Один из собеседников РБК, близкий к МВД, сообщил, что грузовой состав ехал в районе станции Дягилево, когда произошел взрыв и вагоны поезда № 2018 с минеральными удобрениями сошли с рельсов.
Следственный комитет завел уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (теракт), а также п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По первой статье максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли