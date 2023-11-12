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Под Рязанью открыли движение на участке, где с рельсов сошли 19 вагонов

МЖД: в Рязанской области восстановили движение на участке после схода вагонов

Под Рязанью открыли движение на участке, где с рельсов сошли 19 вагонов
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В Рязанской области восстановили движение на участке, где накануне, 11 ноября, сошли с рельсов 19 вагонов грузового состава, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Открыто движение на участке Рыбное — Блокпост в Рязанской области», — говорится в публикации. Первый грузовой поезд прошел по перегону в 15:34.

В ходе восстановительных работ железнодорожники убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 м новой рельсошпальной решетки, смонтировали 300 м контактной подвески и заменили опору контактной сети. В работах участвовали 300 человек и четыре восстановительных поезда, добавили в компании.

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Рыбное — Блокпост в Рязанской области утром 11 ноября. В МЖД заявили, что ЧП произошло «в результате вмешательства посторонних лиц». В компании добавили, что незначительные травмы получил помощник машиниста. Инцидент не повредит экологии и расписанию пассажирских поездов и электричек, заверили в МЖД.

Один из собеседников РБК, близкий к МВД, сообщил, что грузовой состав ехал в районе станции Дягилево, когда произошел взрыв и вагоны поезда № 2018 с минеральными удобрениями сошли с рельсов.

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