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Общество ,  
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Причиной схода вагонов с путей в Рязанской области стал взрыв

Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Рязанской области из-за взрыва

Фото: Московская железная дорога
Фото: Московская железная дорога
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Сход вагонов грузового состава в Рязанской области произошел из-за взрыва на путях, сообщили РБК источник, близкий к МВД, и источник в территориальном отделе полиции. Телеграм-канал «112» передает, что вагоны перевернулись после «хлопка».

На опубликованных каналом кадрах видно, что часть путей разрушена. В результате инцидента было повреждено железнодорожное полотно, подтверждают источники.

По словам одного из собеседников РБК, грузовой состав ехал в районе станции Дягилево, когда произошел взрыв и вагоны поезда № 2018 с минеральными удобрениями сошли с рельсов.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Рязанской области.

Утром 11 ноября о том, что несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Рыбное — Блок пост в Рязанской области, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Там заявили, что ЧП произошло «в результате вмешательства посторонних лиц». Помощник машиниста получил незначительные травмы, добавили в МЖД. В компании также заверили, что инцидент не повредит экологии и расписанию пассажирских поездов и электричек.

Позже губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что с рельсов сошли 19 вагонов. «Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая. Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента», — написал он в телеграм-канале.

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Теги
Рязанская область сход вагонов взрыв железная дорога Московская железная дорога
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