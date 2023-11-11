Причиной схода вагонов с путей в Рязанской области стал взрыв
Сход вагонов грузового состава в Рязанской области произошел из-за взрыва на путях, сообщили РБК источник, близкий к МВД, и источник в территориальном отделе полиции. Телеграм-канал «112» передает, что вагоны перевернулись после «хлопка».
На опубликованных каналом кадрах видно, что часть путей разрушена. В результате инцидента было повреждено железнодорожное полотно, подтверждают источники.
По словам одного из собеседников РБК, грузовой состав ехал в районе станции Дягилево, когда произошел взрыв и вагоны поезда № 2018 с минеральными удобрениями сошли с рельсов.
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Рязанской области.
Утром 11 ноября о том, что несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Рыбное — Блок пост в Рязанской области, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Там заявили, что ЧП произошло «в результате вмешательства посторонних лиц». Помощник машиниста получил незначительные травмы, добавили в МЖД. В компании также заверили, что инцидент не повредит экологии и расписанию пассажирских поездов и электричек.
Позже губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что с рельсов сошли 19 вагонов. «Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая. Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента», — написал он в телеграм-канале.
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