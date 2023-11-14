Чехия разрешила выплатить кредиторам «дочки» Сбербанка около $2,5 млрд

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Городской суд Праги разрешил провести выплаты кредиторам «дочки» Сбербанка в Чехии Sberbank CZ на сумму 57 млрд крон (около $2,5 млрд), сообщает портал e15.cz.

Решение суда коснулось более 16 тыс. кредиторов банка. В течение ближайших двух месяцев они смогут получить не менее 95% своих средств. Арбитражный управляющий «дочкой» Сбербанка Иржина Лужова сообщила, что выплата денег кредиторам должна начаться до рождественских праздников. Общий размер задолженности составил около 60 млрд крон ($2,62 млрд).

24 февраля 2022 года США внесли «Сбер» в санкционный список из-за начала военной операции на Украине.

На следующий день, 25 февраля, пресс-служба Сбербанка сообщила РБК, что работу всех отделений организации в Чехии приостановили из-за нападений на сотрудников. По словам представителя банка, на работников нападали в разных городах страны, в том числе в Праге.

В начале мая 2022 года Чешский национальный банк отозвал у Sberbank CZ лицензию, после чего Пражский городской суд принял решение о ликвидации организации.

Среди кредиторов «дочки» Сбербанка в Чехии оказались более ста муниципалитетов и городов страны, а также эндаумент-фонд бывшего президента Чехии Вацлава Клауса и его жены Ливии Клаус.

В августе 2022 года муниципальный суд Праги рассмотрел дело о неплатежеспособности Sberbank CZ и объявил «дочку» Сбербанка банкротом. Как уточнил портал CTK, Сбербанк владел активами чешской «дочки» через австрийскую компанию Sberbank Europe, но не контролировал их, в связи с чем средства не попали под антироссийские санкции.