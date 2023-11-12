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В Чувашии в ДТП со школьным автобусом пострадали дети

МВД: в Чувашии трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
Фото: МВД России по Чувашской Республике
Фото: МВД России по Чувашской Республике

Троих детей доставили в больницу после столкновения школьного автобуса и легкового автомобиля в Чувашии, сообщает республиканское МВД.

Авария произошла в селе Комсомольское в 17:40 (совпадает с мск). По предварительным данным, 54-летний водитель не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Тoyota, когда тормозил перед светофором.

«В салоне автобуса находились один взрослый и 15 школьников, трое из них с ушибами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СК по Чувашии возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах аварии.

4 ноября на Сахалине автобус с 25 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, она получила ушиб бедра. Тымовский межрайонный следственный отдел сахалинского управления СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Сахалинское управление МВД также сообщило о возбуждении двух административных дел — по ч. 2 ст. 12.24 КоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по ч. 1 ст. 11.23 КоАП (управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей).

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Теги
ДТП Чувашия школьный автобус
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