Шестеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП с тремя легковушками под Вологдой

Шестеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Вологдой

В Вологодской области произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает агентство «Вологда Регион» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции и пресс-службу областного управления МВД.

Авария произошла на 20 км автодороги Вологда — Ростилово. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Ниссан Глория», ехавший со стороны Вологды, при повороте на нерегулируемом перекрестке не пропустил машину «Лада Гранта». Второй легковушкой управлял 22-летний водитель, который ехал со стороны Грязовца в направлении Вологды.

«Ниссан» и «Лада» столкнулись, от удара вторую машину отбросило на остановившийся на дороге автомобиль «Тойота Приус», которым управляла 29-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали восемь человек, пятеро из которых находились в «Ниссане». После аварии госпитализировали в том числе двоих детей: двухлетний ребенок получил ушибы левого легкого и головного мозга, перелом затылочной кости черепа, четырехлетний — ушиб левого коленного сустава и сотрясение мозга.

Водитель «Ниссана» получил сотрясение мозга, водитель «Лады» — закрытую черепно-мозговую травму, ушиб ребер и сотрясение мозга. У 23-летнего пассажира второго автомобиля диагностировали перелом ноги.

В Дагестане 7 ноября семь человек пострадали в результате ДТП на трассе Махачкала — Каспийск — Аэропорт. Среди попавших в аварию машин был микроавтобус. Погибших нет, пострадавших доставили в больницу с различными травмами.