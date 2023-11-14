Йеллен не согласилась с Moody’s по рейтингу США

Глава Минфина США Йеллен не согласилась с прогнозом с Moody’s по рейтингу

Министр финансов США Джанет Йеллен не согласилась с решением рейтингового агентства Moody’s ухудшить прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного, передает Reuters.

«Это решение, с которым я не согласна», — заявила она на пресс-конференции по завершении встречи министров финансов АТЭС в Сан-Франциско.

Йеллен отметила, что американская экономика остается сильной, а ценные бумаги казначейства США являются безопасными и ликвидными активами.

Глава Минфина также призвала республиканцев в Палате представителей работать над тем, чтобы избежать частичного закрытия правительства. Шатдаун является «ненужным экономическим препятствием в тот момент, когда экономика США преуспевает и движется в правильном направлении», сказала Йеллен.

В Moody’s объяснили ухудшение прогноза по кредитному рейтингу тем, что «риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и больше не могут быть полностью компенсированы уникальной кредитной силой страны».



Агентство ожидает, что дефицит американского бюджета останется очень большим «в условиях повышения процентных ставок без принятия эффективных мер фискальной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов». Несмотря на это, Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг страны на уровне ААА.



В сентябре госдолг США впервые превысил $33 трлн. Предыдущий рекорд — $32 трлн — был установлен в июне. Тогда страна избежала технического дефолта — был принят закон, который до 2025 года временно отменил потолок госдолга.