Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу США со стабильного до негативного

Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США до негативного

Рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного, сообщает Bloomberg. При этом агентство подтвердило долгосрочный рейтинг страны на уровне ААА.

«Риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и больше не могут быть полностью компенсированы уникальной кредитной силой страны», — пояснил старший специалист Moody’s Уильям Фостер.

Агентство ожидает, что дефицит американского бюджета останется очень большим «в условиях повышения процентных ставок без принятия эффективных мер фискальной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов».

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